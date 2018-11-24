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Адвокат девушки-дознавателя, изнасилованной в Уфе, впервые прокомментировала дело
00:15
Фото: vk.me
"Мышиной возней" назвала алиби обвиняемых экс-полицейских в Уфе адвокат Ирина Валиева, которая защищает интересы девушки-дознавателя.
Юрист подчеркнула, что следствие располагает доказательствами причастности подозреваемых к преступлению, и поэтому все они продолжают оставаться под стражей, передают "Вести".
Адвокат башкирской девушки-дознавателя, которая ранее обвинила своего начальника и двух его коллег в групповом изнасиловании, впервые решила прокомментировать ход расследования этого громкого дела. С Ириной Валиевой смогли поговорить по телефону корреспонденты "Вестей".
Как стало известно, юрист Ирина Валиева, представляющая интересы 23-летней потерпевшей, заявила о том, "им ничего не надо, ни от кого". Адвокат подчеркнула, что у следствия имеются доказательства причастности обвиняемых к преступлению. Информацию об алиби, которое якобы есть у подозреваемых, она назвала "мышиной возней" в сравнении с тем, что пережила ее подзащитная. Валиева также отметила, что пострадавшая девушка каких-либо претензий к следователям не имеет. Дознаватель после случившегося является временно нетрудоспособной, однако продолжает в полном объеме выполнять все процедуры, требующиеся для расследования.
Пострадавшей девушке и ее близким "сейчас очень тяжело", - подчеркнула юрист. По ее словам, потерпевшая совсем недавно начала работать на этом месте. Вместе с тем, ее клиентка "мужественная девушка", ведь после всех трудностей и испытаний она нашла в себе силы "противостоять высоким полицейским чинам".
Напомним, ранее защита обвиняемых заявила о том, что имеются некие доказательства того, что двое фигурантов в указанное потерпевшей время вообще отсутствовали на рабочем месте. Как подчеркивал адвокат Аслям Халиков, представляющий интересы одного из бывших полицейских, он намерен настаивать на освобождении своего подзащитного из-под стражи.
В региональном СУ СКР, прокомментировав заявление адвоката, сочли сведения об алиби попыткой защититься от предъявленных обвинений.
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