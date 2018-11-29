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В Ливане задержаны двое сирийцев, подозреваемые в убийстве британского подданного


29.11.2018 23:44
В Ливане задержаны двое сирийцев, подозреваемые в убийстве британского подданногоФото: infox.ru

В Ливане задержаны двое сирийских граждан, которые подозреваются в убийстве британского ведущего станции Radio One Гэвина Форда.

Как стало известно, обвиняемые уже начали давать признательные показания.

Операция по задержанию предполагаемых убийц была осуществлена силами внутренней безопасности Ливана. Согласно главной версии, мотивом преступления стало ограбления, отмечает местный телевизионный канал MTV.

Напомним, ЧП случилось в минувший вторник. В окрестностях Бейрута был найден убитым британский подданный, долгое время проживавший и работавший в Ливане. Позднее эксперты пришли к выводу, что Гэвин Форд скончался от удушья и травм головы - преступники нанесли несколько ударов твердым тупым предметом.

Полицейские, проведя тщательный опрос соседей, уже через несколько часов обнаружили автомобиль погибшего радиоведущего. Машина находилась в Бейруте, на расстоянии около десяти километров от дома Форда. Установив слежку за автомобилем, правоохранители уже на следующий день задержать уроженца Сирии. Мужчина 1991 года рождения в ходе первого же допроса начал давать показания. По его словам, он расправился с Фордом вместе со своим подельником — сирийским гражданином 1995 года рождения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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