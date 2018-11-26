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В Ливане убили британского радиоведущего
22:48
Фото: infox.ru
В Ливане убит британский радиоведущий Гэвин Форд, передает ТАСС.
Обстоятельства гибели и мотивы преступления пока остаются неизвестными.
По данным британских СМИ, Гэвин Форд был убит в собственном доме, который расположен в курортном городе Бейт-Мэри. Ведущий с 1996 года сотрудничал с местной радиостанции Radio One, трудясь над созданием утренней программы. Британские дипломаты сейчас оказывают помощь родственникам радиоведущего, а также поддерживают связь с местными правоохранителями.
Как отметил посол королевства в Ливане Крис Ремплинг, программа "Утро с Гэвином Фордом" была очень популярна на протяжении многих лет. Трагическое известие о гибели ведущего повергло его в шок, заявил дипломат. Покойный "был очень талантливый и добродушный человек", - подчеркнул Ален Абу Джауда, проработавший вместе с Фордом в течение более двадцати лет.
Ливан в последнее время считается довольно безопасной страной как для туристов, так и работающих там иностранных граждан. Криминальные происшествия регистрируются крайне редко. Однако в декабре прошлого года в Ливане трагически погибла сотрудница британской дипломатической миссии Ребекка Дайкс. По подозрению в ее убийстве местная полиция вскоре арестовала таксиста.
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