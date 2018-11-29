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В подмосковном Королеве появился лунодром
29.11.2018 21:20
Фото: wpimg.pl
В Подмосковье создан лунодром - имитатор лунной поверхности.
Как указывает пресс-служба ракетно-космической корпорации "Энергия", проект был осуществлен ее специалистами совместно с Технологическим университетом города Королева.
Уникальный экспериментальный полигон, на котором нет грунта, но присутствуют рельеф, ровер и лунная база, находится в Колледже космического машиностроения Технологического университета подмосковного Королева. Как стало известно, на базе лунодрома учащимся предстоит заниматься различными исследовательскими работами, реализуя проекты, связанные с робототехникой, а также трудиться над созданием новых и систем жизнеобеспечения и транспорта.
Предполагается, что уже совсем скоро такого рода металлические макеты будут оснащаться космическим оборудованием. В результате появится возможность моделирования работы на лунной поверхности.
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