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Цыганов пришел на премьеру своего нового фильма со Снигирь
28.11.2018 16:55
Фото: starhit.ru
Евгений Цыганов вновь появился на публике вместе с Юлией Снигирь.
Несмотря на широко распространившиеся ранее слухи о расставании звездной пары, молодые родители выглядели очень умиротворенными и вполне счастливыми.
Известный российский артист и многодетный отец Евгений Цыганов вновь появился на публике вместе с коллегой и возлюбленной Юлией Снигирь. Пара пришла на премьерный показ мистической ленты Ильи Максимова "Проводник". Фильм представляет собой историю о девушке, которая имела способность общаться с духами. Одну из ролей в этой картине сыграл Евгений Цыганов.
Напомним, не так давно дедушка Юлии Снигирь подтвердил слухи о расставании внучки с ее избранником. Как отмечал Виктор Сирискин, актриса переживает не самый легкий период, ей приходится воспитывать ребенка одной.
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