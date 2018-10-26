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В семье Юлии Снигирь подтвердили, что актриса рассталась с Евгением Цыгановым


26.10.2018 20:05
В семье Юлии Снигирь подтвердили, что актриса рассталась с Евгением ЦыгановымФото: woman.ru

Дедушка Юлии Снигирь подтвердил сведения о том, что 35-летняя актриса рассталась с Евгением Цыгановым, пишет  "Комсомольская правда".

Как рассказал журналистам Виктор Сирискин, его внучка сейчас переживает не самый легкий период.

По словам дедушки Юлии Снигирь, он довольно редко с ней видится, однако осведомлен об изменениях в ее личной жизни. Как отметил Виктор Сирискин, его внучке сейчас тяжело, ведь она вынуждена одна растить сына. Сначала "Юля светилась счастьем", признался дедушка актрисы. Однако постепенно стало ясно, что отношения в этой паре совсем непростые, констатировал Виктор Иванович.

Ранее в СМИ со ссылкой на ряд источников среди близкого окружения пары появились слухи о том, что Снигирь и Цыганов расстались. Актриса такого рода информацию подтверждать отказывается.

Напомним, весной 2016 года у Юлии Снигирь родился первенец. Для ее спутника, актера Евгения Цыганова малыш стал восьмым ребенком. На публике пара начала появляться вместе лишь через несколько месяцев.

В прошлом у Евгения Цыганова был долгий роман с коллегой Ириной Леоновой. До официального оформления отношений дело так и не дошло, но актриса подарила своему партнеру семерых детей. Незадолго до рождения их младшей дочери в прессе начала писать о разладе в звездном семействе, но Леонова решительно опровергала все слухи. Однако отец ее детей все же ушел из семьи. СМИ тогда приписывали Цыганову роман с Юлией Пересильд, а коллеги оправдывали, говоря о необходимости отдохнуть от быта.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 226

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