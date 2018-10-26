|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В семье Юлии Снигирь подтвердили, что актриса рассталась с Евгением Цыгановым
26.10.2018 20:05
Фото: woman.ru
Дедушка Юлии Снигирь подтвердил сведения о том, что 35-летняя актриса рассталась с Евгением Цыгановым, пишет "Комсомольская правда".
Как рассказал журналистам Виктор Сирискин, его внучка сейчас переживает не самый легкий период.
По словам дедушки Юлии Снигирь, он довольно редко с ней видится, однако осведомлен об изменениях в ее личной жизни. Как отметил Виктор Сирискин, его внучке сейчас тяжело, ведь она вынуждена одна растить сына. Сначала "Юля светилась счастьем", признался дедушка актрисы. Однако постепенно стало ясно, что отношения в этой паре совсем непростые, констатировал Виктор Иванович.
Ранее в СМИ со ссылкой на ряд источников среди близкого окружения пары появились слухи о том, что Снигирь и Цыганов расстались. Актриса такого рода информацию подтверждать отказывается.
Напомним, весной 2016 года у Юлии Снигирь родился первенец. Для ее спутника, актера Евгения Цыганова малыш стал восьмым ребенком. На публике пара начала появляться вместе лишь через несколько месяцев.
В прошлом у Евгения Цыганова был долгий роман с коллегой Ириной Леоновой. До официального оформления отношений дело так и не дошло, но актриса подарила своему партнеру семерых детей. Незадолго до рождения их младшей дочери в прессе начала писать о разладе в звездном семействе, но Леонова решительно опровергала все слухи. Однако отец ее детей все же ушел из семьи. СМИ тогда приписывали Цыганову роман с Юлией Пересильд, а коллеги оправдывали, говоря о необходимости отдохнуть от быта.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|