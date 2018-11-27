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Индонезийский Boeing, разбившийся в конце октября, летал с неисправными датчиками
12:23
Фото: planeshd.link
Разбившийся индонезийский Boeing поднялся в воздух с неисправными датчиками, передает агентство "Интерфакс".
Как стало известно, экипаж самолета сообщал диспетчерам о возникших на борту проблемах с управлением.
Со ссылкой на представителей расследования ситуации с крушением воздушного судна близ острова Ява отмечается, что еще за день до крушения на борту авиалайнера Boeing 737 MAX 8, который принадлежал авиакомпании Lion Air возникали проблемы с управлением.
Пилоты столкнулись с трудностями, когда совершали перелет из балийского Денпасара в Джакарту. В воздухе проблемы удалось разрешить с помощью отключения автоматической системы улучшения маневрирования. Этой новой системой компания Boeing не так давно оснастила данные модификации воздушного судна.
Система, реагируя на показания неисправных датчиков, могла расценить стандартную ситуацию как сваливание. В результате нос самолета автоматически наклонялся в целях увеличения скорости, полагают эксперты. Учитывая их выводы, пилотам Lion Air рекомендовано пройти дополнительный инструктаж, чтобы правильно ориентироваться при возникновении подобных проблем и вовремя принять адекватные решения.
Жертвами катастрофы, случившейся 29 октября близ берегов острова Ява, стали 189 человек. Самолет Boeing 737 MAX 8 с регистрационным номером PK-LQP использовался лишь в течение трех месяцев - компания получила его в конце августа.
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