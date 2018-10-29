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В самолете, разбившемся в Индонезии, не было граждан РФ
29.10.2018 16:43
Фото: fedpress.ru
Граждан РФ не было на борту самолета, разбившегося в Индонезии, передают российские СМИ.
Согласно уточненным данным, жертвами катастрофы стали 189 человек. Никому из тех, кто находился в лайнере, выжить не удалось.
Как заявили в пресс-службе Ростуризма, сведений о гражданах РФ, которые могли быть в разбившемся самолете, к ним пока не поступало. В агентстве отметили, что продолжают поддерживать связь с ситуационно-кризисным центром российского МИД. Позднее дипломаты заявили о том, что не борту лайнера Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, сограждан не было.
Напомним, самолет разбился сегодня утром. Лайнер потерпел крушение через несколько минут после взлета в аэропорту Джакарты. Фрагменты судна и останки жертв катастрофы позже были найдены у западных берегов острова Ява. В результате крушения погиб 181 пассажир, в том числе, трое детей, и восемь членов экипажа.
На месте происшествия сейчас продолжаются поисковые работы, сотрудники экстренных служб пытаются отыскать черные ящики. Сведений о причинах трагедии пока нет.
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