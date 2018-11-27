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Концерт рэпера Элджея в Якутске не состоится


27.11.2018 20:19
Концерт рэпера Элджея в Якутске не состоитсяФото: nvologda.ru

В Якутске отменили запланированный на 28 ноября концерт рэпера Элджея.

По данным ТАСС, решение было принято по обоюдному согласию артиста и организаторов. Причиной этого стала угроза срыва выступления.

Как рассказал представитель компании, которая занималась организацией выступления, концерт в Якутске, планировавшийся на 29 ноября, решено отменить по обоюдному согласию с исполнителем. Билеты, приобретенные ранее, можно будет сдать в тех же кассах, начиная со среды.

Ранее городские власти настоятельно рекомендовали администрациям школ Якутска не допускать учащихся на концерт Элджея. В качестве причины указывались такие особенности репертуара артиста, как материалы, которые могут подтолкнуть детей к курению, употреблению спиртного и даже наркотиков, а также азартным играм.

Напомним, на прошлой неделе с призывом отменить концерт известного российского исполнителя Егора Крида выступил родители Твери. Согласно их мнению, творчество этого артиста является аморальным и способно навредить подрастающему поколению.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 321

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