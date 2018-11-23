|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Жители Твери попросили отменить выступление Егора Крида
08:48
Фото: monavista.ru
Общественность Твери выступила с призывом отменить концерт известного российского исполнителя Егора Крида, передает ТАСС.
По мнению горожан, творчество этого артиста является аморальным.
Как стало известно, местные жители подали жалобу в региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Представители активной общественности просят отменить концерт популярного отечественного артиста Егора Крида.
Представители Тверского УФАС пояснили, что заявление подала "родительская общественность". По мнению граждан, на концертах Егора Крида не должно быть несовершеннолетних, в том числе, малолетних зрителей. Однако, судя по расклеенным в городе афишам, никаких возрастных ограничений нет.
В тексте также приводятся цитаты из различных песен Крида, которые, по мнению общественников, полны ненормативной лексики и "аморальны по сути". Учитывая, что все это представляет материалы, запрещенные для детей, жители просят не проводить шоу.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|