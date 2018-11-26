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Под Псковом задержали пьяного водителя, протаранившего остановку с детьми


09:21
Под Псковом задержали пьяного водителя, протаранившего остановку с детьмиФото: livejournal.com

Под Псковом пьяный водитель допустил въезд в автобусную остановку.

В результате ЧП, случившегося в городе Опочка, получили травмы трое детей. Виновник ДТП уже задержан и дает показания, передают региональные СМИ.

Со ссылкой на пресс-службу местной администрации отмечается, что полицейским довольно быстро удалось задержать водителя, скрывшегося с места ДТП. Как показало освидетельствование, в момент аварии мужчина был пьян. Ход расследования по факту ДТП, в результате которого получили травмы трое детей, ранее взял под свой контроль губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Со ссылкой на врачей Опочецкой больницы сообщается, что состояние одного из пострадавших остается тяжелым. В медицинское учреждение ранее была направлена и.о. руководителя регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, которой предстоит координировать мероприятия по лечению детей.

Авария произошла сегодня утром, когда двое мальчиков и девочка, 2003, 2005 и 2006 годов рождения,  стояли на остановке, ожидая автобуса, чтобы поехать на занятия школу. Около 7.45 по местному времени в них на машине марки УАЗ врезался нетрезвый мужчина 1971 года рождения. Трое несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

Ранее в Приморье поймали водителя, скрывшегося с места ДТП после наезда на пешеходов. В результате аварии, произошедшей в самом центре Владивостока, погиб двадцатишестилетний мужчина.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 263

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