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Под Псковом задержали пьяного водителя, протаранившего остановку с детьми

09:21

Фото: livejournal.com

Со ссылкой на пресс-службу местной администрации отмечается, что полицейским довольно быстро удалось задержать водителя, скрывшегося с места ДТП. Как показало освидетельствование, в момент аварии мужчина был пьян. Ход расследования по факту ДТП, в результате которого получили травмы трое детей, ранее взял под свой контроль губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



Со ссылкой на врачей Опочецкой больницы сообщается, что состояние одного из пострадавших остается тяжелым. В медицинское учреждение ранее была направлена и.о. руководителя регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, которой предстоит координировать мероприятия по лечению детей.



Авария произошла сегодня утром, когда двое мальчиков и девочка, 2003, 2005 и 2006 годов рождения, стояли на остановке, ожидая автобуса, чтобы поехать на занятия школу. Около 7.45 по местному времени в них на машине марки УАЗ врезался нетрезвый мужчина 1971 года рождения. Трое несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.



Ранее в Приморье поймали водителя, скрывшегося с места ДТП после наезда на пешеходов. В результате аварии, произошедшей в самом центре Владивостока, погиб двадцатишестилетний мужчина.





Автор: Злата Богатова

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