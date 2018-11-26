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Под Псковом задержали пьяного водителя, протаранившего остановку с детьми
09:21
Фото: livejournal.com
Под Псковом пьяный водитель допустил въезд в автобусную остановку.
В результате ЧП, случившегося в городе Опочка, получили травмы трое детей. Виновник ДТП уже задержан и дает показания, передают региональные СМИ.
Со ссылкой на пресс-службу местной администрации отмечается, что полицейским довольно быстро удалось задержать водителя, скрывшегося с места ДТП. Как показало освидетельствование, в момент аварии мужчина был пьян. Ход расследования по факту ДТП, в результате которого получили травмы трое детей, ранее взял под свой контроль губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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