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Во Владивостоке задержали виновника смертельной дорожной аварии
26.11.2018 18:21
Фото: livejournal.com
В столице Приморья задержан скрывшийся с места ДТП водитель.
Как передают региональные СМИ, в минувшее воскресенье под колесами его автомобиля получили травмы трое пешеходов. От полученных ранений один из них скончался.
Со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Приморскому краю сообщается, что на месте ЧП от полученных травм скончался 26-летний мужчина, еще одному пострадавшему потребовалась экстренная госпитализация. Мужчина находится в реанимации. Третьему из пешеходов, сбитых во Владивостоке, помощь оказывается амбулаторно.
Задержанный уже полностью признал вину и выразил раскаяние, отметили в ведомстве. Мужчина утверждает, что уехал с места аварии, так как находился в состоянии шока.
Трагедия случилась накануне утром, в самом центре столицы Приморья. Водитель автомашины "Тойота Аллион", направлявшийся по главной улице Владивостока - Светланской, сбил трех пешеходов. Затем он допустил столкновение с двумя припаркованными вдоль проезжей части иномарками, которые в тот момент были пустыми.
После ЧП 42-летний виновник аварии, бросив свою машину, скрылся.
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