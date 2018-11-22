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Женская сеть myJulia.ru
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Кемеровские подростки пытались задушить ребенка
12:50
Фото: vk.me
Следственные органы Кузбасса приступили к проверке сведений о нападении, которому подвергся десятилетний школьник.
По словам матери пострадавшего ребенка, мальчика пытались задушить подростки, подошедшие на улице.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР, распространились сведения о том, что группа подростков напала на школьника. Во дворе одного из жилых домов Ленинского района кузбасской столицы мальчика пытались задушить, набросив ему некую веревку на шею.
По факту случившегося сейчас проводится доследственная проверка. Правоохранительные органы ищут очевидцев и свидетелей инцидента.
Вместе с тем, в Сети распространяется рассказ матери пострадавшего мальчика. Как пишет кемеровчанка, ЧП с ее сыном случилось в минувший вторник, 20 ноября, примерно в 15 часов по местному времени. Случайно оказавшийся рядом прохожий смог отогнать от мальчика трех подростков, которые накинули ему "шнурок на шею и пытались задушить". По словам матери, мужчина "спас жизнь ребенку".
Свое сообщение жительница Кузбасса сопроводила снимками сына, на которых можно увидеть следы от шнурка, оставшиеся на его шее.
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