Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Кемеровские подростки пытались задушить ребенка

12:50

Фото: vk.me



Следственные органы Кузбасса приступили к проверке сведений о нападении, которому подвергся десятилетний школьник.



По словам матери пострадавшего ребенка, мальчика пытались задушить подростки, подошедшие на улице.



Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР, распространились сведения о том, что группа подростков напала на школьника. Во дворе одного из жилых домов Ленинского района кузбасской столицы мальчика пытались задушить, набросив ему некую веревку на шею.



По факту случившегося сейчас проводится доследственная проверка. Правоохранительные органы ищут очевидцев и свидетелей инцидента.



Вместе с тем, в Сети распространяется рассказ матери пострадавшего мальчика. Как пишет кемеровчанка, ЧП с ее сыном случилось в минувший вторник, 20 ноября, примерно в 15 часов по местному времени. Случайно оказавшийся рядом прохожий смог отогнать от мальчика трех подростков, которые накинули ему "шнурок на шею и пытались задушить". По словам матери, мужчина "спас жизнь ребенку".



Свое сообщение жительница Кузбасса сопроводила снимками сына, на которых можно увидеть следы от шнурка, оставшиеся на его шее.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 112

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 22.11.2018 20:19 Убийцу чемпиона мира по кикбоксингу Макарова приговорили к 9 годам

Убийцу чемпиона мира по кикбоксингу Макарова приговорили к 9 годам 22.11.2018 12:13 В Калининграде выпустили из СИЗО главврача роддома, где умер младенец

В Калининграде выпустили из СИЗО главврача роддома, где умер младенец 21.11.2018 19:46 Мост под Воронежем рухнул из-за превышения допустимой нагрузки

Мост под Воронежем рухнул из-за превышения допустимой нагрузки 21.11.2018 13:36 Скончалась пенсионерка, которой врачи ампутировали не ту ногу

Скончалась пенсионерка, которой врачи ампутировали не ту ногу 21.11.2018 13:11 Под Смоленском выясняют обстоятельства гибели 14-летней девочки