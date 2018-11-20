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ФСБ: в России предотвратили ряд нападений на школы


19:13
ФСБ: в России предотвратили ряд нападений на школыФото: compromat.ws

После трагических событий в Керчи силами ФСБ был предотвращен целый ряд нападений на образовательные учреждения, передает ТАСС.

Как сообщил первый замглавы управления службы Сергей Егоров, планировавшиеся инциденты не связаны с международным терроризмом.

После того, как в минувшем октябре студент политехнического колледжа в Керчи расстрелял учащихся и педагогов, в нашей стране удалось предотвратить несколько нападений на учебные заведения. По словам первого замначальника Управления ФСБ РФ Сергея Егорова, трагедия в Крыму, жертвами которой стали двадцать человек, действительно, дала некий всплеск.

Выступая в Совете Федерации, представитель руководства ФСБ также отметил, что сложилась "очень сложная, очень непростая" ситуация. С учетом обстоятельств нужно усовершенствовать законы, касающиеся обеспечения безопасности в учреждениях образовательной сферы.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа пронес в учебное учреждение оружие и самодельное взрывное устройство. После того, как он привел в действие кустарно изготовленную бомбу, молодой человек начал перемещаться по зданию. При этом он расстреливал всех, кто попадался ему на пути. Затем он совершил суицид в помещении библиотеки, где и нашли его тело.

Автор: Злата Богатова

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