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В Калининграде выпустили из СИЗО главврача роддома, где умер младенец


12:13
В Калининграде выпустили из СИЗО главврача роддома, где умер младенецФото: pravmir.ru

Калининградский облсуд принял решение о смягчении меры пресечения бывшему руководителю местного роддома No 4 Елене Белой, пишут региональные СМИ.

Напомним, ранее врач была задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу о гибели новорожденного.

Как сообщает региональное издание "Новый Калининград", Елену Белую выпустили из СИЗО, где она провела несколько суток. Врачу предстоит отправиться домой, где она будет находиться под арестом. Бывшему главврачу родильного дома запрещается общаться с другими фигурантами этого дела - как свидетелями, так и потерпевшей, а также пользоваться интернетом.

В ходе судебных слушаний не менее четырех сотрудников медицинского учреждения подали прошения оградить их от Белой. Кроме того, представитель роддома признались, что в тот роковой день, когда умер новорожденный малыш, главврач требовала от них "незаконных действий". По словам обвиняемой, она является достаточно требовательным руководителем, и это не всем по душе. Показания не в ее пользу были даны "из личной неприязни", предположила врач.

Напомним, в начале ноября Елена Белая отказалась разрешить введение дорогостоящего препарата ребенку, который появился на свет не совсем здоровым. В результате ребенок скончался на следующий день.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 242

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