Новости шоу-бизнеса

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В Калининграде задержана и.о. главврача роддома, не разрешившая дать новорожденному дорогой препарат
15.11.2018 20:05
Фото: livejournal.com
В Калининграде задержали исполняющую обязанности главврача родильного дома, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на источники в региональном СУ СКР сообщается, что медика подозревают в превышении должностных полномочий.
Согласно материалам уголовного дела, которое ранее возбудили по факту гибели новорожденного ребенка, 5 ноября 2018 года в роддом поступила беременная женщина. Уже на следующий день у нее родился сын, однако мальчик остро нуждался в инъекции дорогостоящего препарата. В ходе проведенной проверки установлено, что главный врач медицинского учреждения, превысив собственные должностные полномочия, отдала подчиненным указание предпринять все возможное, чтобы младенец не выжил.
По данным региональных СМИ, врач отказалась разрешить поставить ребенку укол, объяснив свою позицию высокой стоимостью лекарства, а также снижением показателей медстатистики по смертности среди новорожденных. Как заявила подозреваемая, смысла вводить дорогостоящий препарат ребенку нет, так как он все равно скончается. Младенец умер через несколько часов.
После смерти ребенка главврач, намереваясь скрыть содеянное и уйти от ответственности, а также не бросать тень на деятельность роддома, отдала указание о том, чтобы в историю родов были внесены заведомо ложные сведения. В результате появилась запись о том, что младенец появился на свет уже мертвым, погибнув в материнской утробе.
Подозреваемую задержали, с ней продолжают работать оперативники. Следователи также изъяли документацию из роддома, ведут допрос свидетелей. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.
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