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Мост под Воронежем рухнул из-за превышения допустимой нагрузки
19:46
Фото: bloknot-voronezh.ru
В Сети распространилось видео, сделанное на месте обрушения моста под Воронежем.
В результате ЧП на реке Савала пострадали шесть человек. Состояние двух из них врачи оценивают как тяжелое, передает ТАСС.
В результате ЧП на реке Савала пострадали шесть человек. Состояние двух из них врачи оценивают как тяжелое, передает ТАСС. На кадрах, сделанных в Воронежской области, можно увидеть фрагменты рухнувших конструкций и автомобили, упавшие с моста. Сейчас на месте ЧП продолжают работу сотрудники экстренных служб.
Согласно предварительным выводам специалистов, причиной обрушения могло стать превышение допустимой нагрузки. Как заявили представители региональных правоохранительных органов, на ремонтируемый пролет одновременно выехали два "КамАЗа" с грузом, сразу после чего произошло ЧП.
Все обстоятельства инцидента, случившегося примерно в 16 часов по московскому времени близ населенного пункта Братки (Терновский район Воронежской области), предстоит установить полицейским в ходе дальнейшего расследования.
В минувшем октябре в Приморском крае при обрушении моста погибли молодая женщина и маленький ребенок. Они находились в иномарке, раздавленной грузовиком. Масса фуры, перевозившей двадцать тонн картофеля, в полтора раза превышала допустимый уровень. В результате после обрушения моста прицеп Volvo откатился назад, придавив ехавшую сзади Mazda.
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