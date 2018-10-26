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В Приморье при обрушении моста погибли женщина с ребенком
00:40
Фото: diapazon.kz
В Приморском крае два человека погибли при обрушении моста, передает ТАСС.
Как стало известно от заместителя главы администрации Михайловского района Петра Зубка, жертвами ЧП стали молодая женщина и ребенок.
Трагедия произошла на территории населенного пункта Осиновка. По факту гибели двух человек сейчас проводят проверку правоохранительные органы.
По предварительным данным, конструкции моста не выдержали, когда на него въехала многотонная фура. На проезжей части в тот момент также находилась легковая машина. Масса грузовика, перевозившего двадцать тонн картофеля, в полтора раза превышала допустимый уровень. В результате после обрушения моста прицеп Volvo откатился назад, придавив ехавшую сзади машину Mazda.
После того, как фура была разгружена и вытащена, удалось достать и разблокированную иномарку. Сотрудники экстренных служб, применив специальные инструменты, вскрыли автомобиль, где находились женщина 1995 года рождения и трехлетний ребенок. От полученных травм они скончались на месте. Уже удалось установить, что местные жители возвращались в Арсеньев из Уссурийска.
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