ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Великобритании умер последний корги Елизаветы II
В Великобритании умер последний корги Елизаветы II
Эксперты назвали самый лучший фильм ужасов
Эксперты назвали самый лучший фильм ужасов
Житель Башкирии убил трех знакомых и застрелился
Житель Башкирии убил трех знакомых и застрелился
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Стамбуле проходит саммит глав РФ, Турции, ФРГ и Франции по СирииВ Стамбуле проходит саммит глав РФ, Турции, ФРГ и Франции по Сирии
Медведева прокомментировала худшее выступление в карьереМедведева прокомментировала худшее выступление в карьере
В Великобритании умер последний корги Елизаветы IIВ Великобритании умер последний корги Елизаветы II
В Приморье при обрушении моста погибли женщина с ребенкомВ Приморье при обрушении моста погибли женщина с ребенком
Задержанному в США отправителю посылок с бомбами грозит до 58 лет тюрьмыЗадержанному в США отправителю посылок с бомбами грозит до 58 лет тюрьмы

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Осень «зарисовка»Осень «зарисовка»
Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Приморье при обрушении моста погибли женщина с ребенком


00:40
В Приморье при обрушении моста погибли женщина с ребенкомФото: diapazon.kz

В Приморском крае два человека погибли при обрушении моста, передает ТАСС.

Как стало известно от заместителя главы администрации Михайловского района Петра Зубка, жертвами ЧП стали молодая женщина и ребенок.

Трагедия произошла на территории населенного пункта Осиновка. По факту гибели двух человек сейчас проводят проверку правоохранительные органы.

По предварительным данным, конструкции моста не выдержали, когда на него въехала многотонная фура. На проезжей части в тот момент также находилась легковая машина. Масса грузовика, перевозившего двадцать тонн картофеля, в полтора раза превышала допустимый уровень. В результате после обрушения моста прицеп Volvo откатился назад, придавив ехавшую сзади машину Mazda.

После того, как фура была разгружена и вытащена, удалось достать и разблокированную иномарку. Сотрудники экстренных служб, применив специальные инструменты, вскрыли автомобиль, где находились женщина 1995 года рождения и трехлетний ребенок. От полученных травм они скончались на месте. Уже удалось установить, что местные жители возвращались в Арсеньев из Уссурийска.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 213

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Путин высказался о сносе цыганских поселковПутин высказался о сносе цыганских поселков
Эксперты Forbes назвали самых богатых женщин России‍Эксперты Forbes назвали самых богатых женщин России‍
В Риме покажут «Ну, погоди!» и «Гофманиаду» В Риме покажут «Ну, погоди!» и «Гофманиаду»
На Камчатке найдены останки пропавшего летом ребенкаНа Камчатке найдены останки пропавшего летом ребенка
Задержанный в Москве уроженец Тирасполя признался в семи убийствахЗадержанный в Москве уроженец Тирасполя признался в семи убийствах

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 789


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru