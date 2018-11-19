Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Башкирии 6 человек погибли в ДТП

19.11.2018 21:14

Фото: vk.me



Правоохранительные органы Башкирии выясняют обстоятельства ДТП, унесшего жизни шести человек.



Одна из столкнувшихся машин была на летней резине, рассказали в автоинспекции республики.



Как передают региональные СМИ со ссылкой на представителей республиканского УГИБДД, смертельная авария случилась около 16:40 по местному времени на территории Караидельского района Башкирии.



Автомобили "Лада Калина" и следовавший навстречу ему "Богдан-2111" столкнулись на 73-м километре трассы Бирск - Тастуба - Сатка. Первое транспортное средство было на летней резине. В результате ДТП погибли два человека из "Лады Калины" и все, кто ехал в "Богдане" - водитель и трое его пассажиров.



В республиканском главке МЧС отметили, что после аварии на этом участке дороги было организовано реверсивное движение. Затруднения автодвижения после ДТП зафиксировано не было.



Автор: Злата Богатова

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