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В Башкирии 6 человек погибли в ДТП
19.11.2018 21:14
Фото: vk.me
Правоохранительные органы Башкирии выясняют обстоятельства ДТП, унесшего жизни шести человек.
Одна из столкнувшихся машин была на летней резине, рассказали в автоинспекции республики.
Как передают региональные СМИ со ссылкой на представителей республиканского УГИБДД, смертельная авария случилась около 16:40 по местному времени на территории Караидельского района Башкирии.
Автомобили "Лада Калина" и следовавший навстречу ему "Богдан-2111" столкнулись на 73-м километре трассы Бирск - Тастуба - Сатка. Первое транспортное средство было на летней резине. В результате ДТП погибли два человека из "Лады Калины" и все, кто ехал в "Богдане" - водитель и трое его пассажиров.
В республиканском главке МЧС отметили, что после аварии на этом участке дороги было организовано реверсивное движение. Затруднения автодвижения после ДТП зафиксировано не было.
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