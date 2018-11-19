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Следователи нашли предсмертные записки вице-спикера парламента Красноярского края
19.11.2018 16:10
Фото: livejournal.com
При осмотре квартиры и кабинета замглавы Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко были найдены предсмертные послания, передает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на официального представителя ГСУ СКР по региону Ольгу Шаманскую.
Как стало известно, в ходе осмотра помещений следователи нашли несколько записок. По словам Ольги Шиманской, содержание посланий, которые Алексей Клешко писал незадолго до трагической гибели, пока не раскрывается в интересах расследования. Известно лишь, что записки были обнаружены и в рабочем кабинете, и дома.
В числе приоритетных версий на данный момент остается суицид, отметила представитель ведомства.
Ранее стало известно о гибели 48-летнего Алексея Клешко, тело которого обнаружили рядом с домом. где он проживал. Начиная с 2001 года Клешко работал в парламенте Красноярского края. В прошлом он пользовался известностью в регионе как телеведущий и журналист. Клешко не раз становился лауреатом различных премий, получил много наград.
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