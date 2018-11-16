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Пропавшая год назад подлодка ВМС Аргентины найдена на глубине 800 метров
10:51
Фото: blogspot.com
В Атлантическом океане найдена пропавшая почти ровно год назад боевая подводная лодка "Сан Хуан" ВМС Аргентины.
Напомним, связь с субмариной была прервана в середине ноября прошлого года. Незадолго до этого капитан подлодки успел передать сведения о неполадках, возникших на борту.
По данным агентства Associated Press со ссылкой на ВМС Аргентины, подлодка "Сан Хуан", на борту которой находились сорок четыре человека, обнаружена на 800-метровой глубине. Затонувшую субмарину нашли неподалеку от полуострова Вальдес. Местоположение судна удалось установить с помощью аппарата компании "Оушн инфинити", который использовался в ходе обследования зоны возможного затопления.
Вскоре после исчезновения аргентинской подлодки обнародовали последнее сообщение, которое было передано экипажем боевой субмарины "Сан Хуан". В тексте говорилось о коротком замыкании, спровоцировавшем пожар. Затем произошло проникновение "воды через систему вентиляции в аккумуляторную яму N3". Позднее эти сведения официально подтвердили представители Минобороны Аргентины.
В поисках пропавшей субмарины были задействованы американские, бразильские, британские и чилийские суда, помогали искать исчезнувшую подлодку и российские специалисты, применявшие отечественную аппаратуру. В последний раз некий объект, напоминающий пропавшую субмарину, выявили в минувшем сентябре.
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