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В районе поиска аргентинской подлодки найден похожий на нее объект


22.9.2018 14:20
В районе поиска аргентинской подлодки найден похожий на нее объектФото: blogspot.com

В зоне поиска аргентинской подлодки "Сан Хуан" замечен некий объект, похожий размерами на пропавшую субмарину, передает ТАСС.

Как заявил глава оборонного ведомства этого южноамериканского государства Оскар Агуад, сигнал получен с глубины около 280 метров.

Специалисты американской компании Ocean Infinity смогли выявить в зоне поиска подлодки ВМС Аргентины "Сан Хуан" некий объект, который по размерам похож на субмарину, исчезнувшую в ноябре прошлого года. По словам министра обороны республики Оскара Агуада, удивительно, что такой "важный сигнал" не удалось зафиксировать раньше.

Отмечается, что сигнал был получен на 280-метровой глубине. В целях проверки в воду было решено спустить подводные телеуправляемые аппараты.

Напомним, об исчезновении у аргентинского побережья боевой субмарины "Сан Хуан" стало известно в середине ноября прошлого года. На борту судна находилось сорок четыре человека, больше чем полагалось. Спустя некоторое время в Минобороны Аргентины подтвердили сведения о том, что на подлодке незадолго до ее исчезновения мог произойти пожар.

Ранее в поисках пропавшей субмарины были задействованы американские, бразильские, британские и чилийские суда, помогали искать исчезнувшую подлодку и российские специалисты, применявшие отечественную аппаратуру.

Автор: Злата Богатова

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