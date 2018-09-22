|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В районе поиска аргентинской подлодки найден похожий на нее объект
22.9.2018 14:20
Фото: blogspot.com
В зоне поиска аргентинской подлодки "Сан Хуан" замечен некий объект, похожий размерами на пропавшую субмарину, передает ТАСС.
Как заявил глава оборонного ведомства этого южноамериканского государства Оскар Агуад, сигнал получен с глубины около 280 метров.
Специалисты американской компании Ocean Infinity смогли выявить в зоне поиска подлодки ВМС Аргентины "Сан Хуан" некий объект, который по размерам похож на субмарину, исчезнувшую в ноябре прошлого года. По словам министра обороны республики Оскара Агуада, удивительно, что такой "важный сигнал" не удалось зафиксировать раньше.
Отмечается, что сигнал был получен на 280-метровой глубине. В целях проверки в воду было решено спустить подводные телеуправляемые аппараты.
Напомним, об исчезновении у аргентинского побережья боевой субмарины "Сан Хуан" стало известно в середине ноября прошлого года. На борту судна находилось сорок четыре человека, больше чем полагалось. Спустя некоторое время в Минобороны Аргентины подтвердили сведения о том, что на подлодке незадолго до ее исчезновения мог произойти пожар.
Ранее в поисках пропавшей субмарины были задействованы американские, бразильские, британские и чилийские суда, помогали искать исчезнувшую подлодку и российские специалисты, применявшие отечественную аппаратуру.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|