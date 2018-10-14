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Свиток «Книги мертвых» продали на торгах за €1,35 млн
14.10.2018 20:33
Фото: umnik.net
В Монако выставили на торги папирус древнеегипетской "Книги мертвых", передает ТАСС.
Артефакт, датируемый периодом около 595-589 гг. до н.э., был приобретен за более 1,3 миллиона евро.
Папирус с вариантом текста древнеегипетской "Книги мертвых" ушел с молотка вечером минувшей субботы, отмечает газета Le Parisien. Согласно информации, которую предоставил проводивший торги аукционный дома Hotel des Ventes de Monte-Carlo, покупатель согласился заплатить за свиток 1,35 миллиона евро.
Длина уникального свитка составляет семнадцать метров, на которых изложены около двухсот глав, в том числе, древнеегипетские гимны и различные тексты религиозного содержания, а также иллюстрации, созданные в черно-красных тонах.
По мнению историков, такие папирусы во время погребальной церемонии оставляли рядом с умершим, чтобы тот мог справиться с опасностями, которые могут подстерегать его в потустороннем мире.
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