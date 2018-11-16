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Мексиканские власти пытаются задержать мигрантов в стране, предлагая им работу


16.11.2018 22:36
Мексиканские власти пытаются задержать мигрантов в стране, предлагая им работуФото: livejournal.com

Мексиканские власти предпринимают попытки остановить волну мигрантов, которые направляются к границам Соединенных Штатов, предлагая им работу.

Как передает агентство "Интерфакс", в штате Нижняя Калифорния заявили, что могут предоставить порядка семи тысяч рабочих мест тем, кто останется в Мексике.

Сотням мигрантов, которые сейчас продолжают прибывать к мексиканско-американской границе, предстоит в течение месяцев ожидать рассмотрения их заявки на получение убежища в Соединенных Штатах. Учитывая это, власти Мексики пытаются предложить беженцам работу, чтобы они задержались на их территории.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя администрации мексиканского штата нижняя Калифорния Франсиско Руэду, работу могут получить порядка семи тысяч "братьев-мигрантов из Центральной Америки". Трудоустроенные также получат официальный статус мигрантов, подчеркнул Руэда.

На сегодняшний день в мексиканской Тихуане уже находится примерно две тысячи выходцев из государств Центральной Америки. Нелегальные мигранты продолжают прибывать, тогда как американский пограничный контроль в калифорнийском Сан-Диего ежедневно способен обработать лишь около ста запросов на предоставление убежища. Мексиканские власти подчеркивают, что сложившаяся обстановка ни в коем случае не расценивается ими как какой-либо кризис. "Просто очень необычная ситуация", - сказал Руэда.

Ранее стало известно об увеличении Пентагоном числа военных на границе с Мексикой. Решение об отправке дополнительных сил было принято в целях оказания поддержки пограничникам. До этого американский лидер Дональд Трамп заверил, что полностью закроет южную границу пограничниками, Нацгвардией и военными, если мексиканские власти не остановят караван мигрантов, устремившихся к Соединенным Штатам. В Вашингтоне полагают, что среди беженцев есть немало опасных преступников.

Автор: Злата Богатова

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