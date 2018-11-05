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Пентагон перебрасывает тысячи военных к границе с Мексикой


08:39
Пентагон перебрасывает тысячи военных к границе с МексикойФото: livejournal.com

Количество военнослужащих Соединенных Штатов на границе с Мексикой может превышать 5,2 тысячи, передает ТАСС.

Представители Пентагона пока не комментируют, во сколько обошлась отправка дополнительных сил.

На границу с Мексикой в целях оказания поддержки пограничникам планируется в самое ближайшее время направить более пяти тысяч военных. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель американского оборонного ведомства полковник Роб Мэннинг.

По словам представителя Пентагона, ожидается, что в общей сложности к границе направят свыше семи тысяч военнослужащих, часть из которых будет вооружена. Мэннинг также пояснил, что военным предстоит лишь оказывать содействие пограничникам. Они не будут осуществлять операцию "Верный Патриот", целью которой является противодействие незаконным мигрантам.

В военном ведомстве также выразили намерение публиковать сведения о численности войск, которые развернуты на юго-западных рубежах США. Однако на вопросы о том, во сколько могут обойтись эти меры, в Пентагоне конкретно не ответили.

Напомним, ранее стало известно о волне мигрантов, которая движется по территории Мексики, намереваясь попасть в Соединенные Штаты. Предположительно, среди тысяч беженцев, которые уже через несколько суток достигнут американских рубежей, могут находиться около трех сотен опасных уголовников. Американский лидер Дональд Трамп уже заверил, что полностью закроет южную границу пограничниками, Нацгвардией и военными, если мексиканские власти остановят караван.

Позже в МВД Австрии рассказали о том, что в Евросоюз в самое ближайшее время попытаются прорваться около двадцати тысяч вооруженных мигрантов. Большинство из них являются выходцами из Алжира, Ирана, Марокко и Пакистана.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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