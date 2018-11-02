Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Среди тысяч мигрантов, приближающихся к границам США, более 270 уголовников

2.11.2018 16:33

Фото: sudantribune.com



Около трех сотен опасных уголовников направляются к границе Соединенных Штатов в караване мигрантов, передает ТАСС.



С соответствующим заявлением выступили представители американского Министерства внутренней безопасности (МВБ).



Как полагают американские власти, в составе каравана мигрантов на их территорию могут пытаться проникнуть 270 человек с уголовным прошлым. Среди них - выходцы из более чем двадцати государств, в частности, Афганистана, Бангладеша, Индии и Сомали.



В предупреждении, опубликованном ведомством накануне, 1 ноября, указано, что мигранты сейчас движутся по территории Мексики в направлении южных границ Соединенных Штатов.



Отмечается, что среди преступников, о которых известно американским властям, есть бывшие члены преступных группировок, судимые за тяжкие преступления. В их числе - вооруженные нападения и инциденты, связанные с насилием в отношении женщин и детей.



Кроме того, о многих участников каравана американским правоохранителям вообще ничего не известно, поэтому и они могут вызывать опасения, констатировали в МВБ.



Ранее о том, что среди мигрантов есть "плохие парни", заговорил американский президент Дональд Трамп. Глава США заверил, что полностью закроет южную границу пограничниками, Нацгвардией и военными, если мексиканские власти не предпримут этот караван, продвигающийся сейчас через их страну.



Предположительно, от трех до десяти тысяч человек могут оказаться у границ Соединенных Штатов уже через несколько суток.



Автор: Злата Богатова

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