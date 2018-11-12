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Калифорнийский дом Майли Сайрус уничтожен лесным пожаром
07:43
Фото: tvp.pl
Среди домов, которые уничтожены бушующими в Калифорнии лесными пожарами, оказались особняки певицы Майли Сайрус и целого ряда других знаменитостей. По словам артистки, ее дома и вещей, которые были внутри, больше нет. Однако самым важным для нее является то, что все в порядке с родными и животными.
Майли Сайрус написала о том, что лишилась дома в Калифорнии, в своем Twitter. При этом певица выразила "огромную благодарность пожарным и полицейским". Артистка также дала ссылки на Красный Крест и другие благотворительные организации, чтобы подписчики могли оказать посильную помощь пострадавшим от пожаров.
Пламенем также был уничтожен особняк известного американского актера Джерарда Батлера. В своем Twitter он опубликовал фото, сделанное в Малибу, куда вернулся после эвакуации. На снимке можно увидеть выгоревшие дотла дом и припаркованный рядом джип. По словам артиста, настало "душераздирающее время в Калифорнии". Вместе с тем, он "вдохновлен подвигом и жертвой пожарных", — написал Батлер под фото.
Покинувшая Калифорнию Ким Кардашьян сообщила, что огонь добрался и до ее дома, повредив вещи, которые были внутри. По словам звезды, сейчас она молится о том, "чтобы ветер был в нашу пользу, и все были в безопасности". Уехала из калифорнийского особняка после начала пожара и певица Lady Gaga. Исполнительница отметила, что много думает о людях, пострадавших из-за стихии. Певица призналась, что может лишь догадываться, доберется ли огонь до ее дома.
Напомним, лесной пожар Camp, бушующий в северной части Калифорнии, ранее уже был признан наиболее масштабным за всю историю штата. Согласно последним официальным данным, из-за стихийного бедствия погиб тридцать один человек, пропавшими без вести считаются свыше двухсот местных жителей. Свои дома были вынуждены покинуть свыше трехсот тысяч человек. Кроме северных районов, критическая обстановка сохраняется и на юге штата.
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