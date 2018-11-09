Поиски моряков с судна, затонувшего у Камчатки, пока не принесли результата

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Бывший глава штаба РВСН усомнился в эффективности «Мертвой руки»
Бывший глава штаба РВСН усомнился в эффективности «Мертвой руки»
Лавров по телефону обсудил шпионский скандал с главой МИД Австрии
Лавров по телефону обсудил шпионский скандал с главой МИД Австрии
Найденные в Индонезии наскальные рисунки могут быть древнейшими в мире
Найденные в Индонезии наскальные рисунки могут быть древнейшими в мире
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Лавров по телефону обсудил шпионский скандал с главой МИД АвстрииЛавров по телефону обсудил шпионский скандал с главой МИД Австрии
Трамп счел оскорбительной идею Макрона создать общеевропейскую армиюТрамп счел оскорбительной идею Макрона создать общеевропейскую армию
Поиски моряков с судна, затонувшего у Камчатки, пока не принесли результатаПоиски моряков с судна, затонувшего у Камчатки, пока не принесли результата
В Калифорнии не менее девяти человек погибли в результате лесных пожаровВ Калифорнии не менее девяти человек погибли в результате лесных пожаров
Названы вероятные причины пожара в супермаркете в ПетербургеНазваны вероятные причины пожара в супермаркете в Петербурге

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Осень «зарисовка»Осень «зарисовка»
Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Поиски моряков с судна, затонувшего у Камчатки, пока не принесли результата


13:26
Поиски моряков с судна, затонувшего у Камчатки, пока не принесли результатаФото: tvc.ru

Поиски трех пропавших моряков с затонувшего у берегов Камчатки грузового судна "Анатолий Крашенинников", пока не принесли результатов.

Как передает агентство "Интерфакс", в поисковой операции был задействован вертолет МИ-8 регионального управления МЧС.

По данным краевого министерства спецпрограмм и по делам казачества, акваторию Охотского моря, где потерпел крушение сухогруз, осматривали находившиеся на борту вертолета сотрудники МЧС и полиции. К сожалению, ни людей, ни спасательных плотов с жилетами им обнаружить не удалось.

Сотрудники Кроноцкого заповедника продолжают вести осмотр береговой линии в районе происшествия. Если позволит погода, предполагается, что попутный поиск будут осуществлять и находящиеся рядом корабли.

Ранее уже сообщалось о ЧП у западного побережья Камчатки, где в вечером минувшей пятницы, 9 ноября, затонуло судно с грузом. Судно, на борту которого было 280 тонн груза, из Петропавловска-Камчатского следовало в населенный пункт Палану, являющийся административным центром Тигильского района.

Во время крушения пропали капитан, старпом и вахтенный механик. Спастись удалось пяти членам экипажа и пяти пассажирам, которые успели перебраться на плот. По мнению специалистов, причиной крушения могло стать смещение груза и последующий крен, в результате чего судно перевернулось. Следственные органы по итогам проверки уже возбудили уголовное дело.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 206

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

В Рангсите умер итальянский боксер, нокаутированный на рингеВ Рангсите умер итальянский боксер, нокаутированный на ринге
МВД Австрии предупреждает о 20 тыс. вооруженных мигрантов, которые прорываются в Евросоюз МВД Австрии предупреждает о 20 тыс. вооруженных мигрантов, которые прорываются в Евросоюз
Снята с поста чиновница, высказавшаяся о молодежной политикеСнята с поста чиновница, высказавшаяся о молодежной политике
Минобороны Ливии показало Пригожина в составе делегации РФМинобороны Ливии показало Пригожина в составе делегации РФ
Губернатор намерен разобраться с чиновницей, которая заявила о ненужности молодежиГубернатор намерен разобраться с чиновницей, которая заявила о ненужности молодежи

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 793


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru