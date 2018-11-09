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Поиски моряков с судна, затонувшего у Камчатки, пока не принесли результата
13:26
Фото: tvc.ru
Поиски трех пропавших моряков с затонувшего у берегов Камчатки грузового судна "Анатолий Крашенинников", пока не принесли результатов.
Как передает агентство "Интерфакс", в поисковой операции был задействован вертолет МИ-8 регионального управления МЧС.
По данным краевого министерства спецпрограмм и по делам казачества, акваторию Охотского моря, где потерпел крушение сухогруз, осматривали находившиеся на борту вертолета сотрудники МЧС и полиции. К сожалению, ни людей, ни спасательных плотов с жилетами им обнаружить не удалось.
Сотрудники Кроноцкого заповедника продолжают вести осмотр береговой линии в районе происшествия. Если позволит погода, предполагается, что попутный поиск будут осуществлять и находящиеся рядом корабли.
Ранее уже сообщалось о ЧП у западного побережья Камчатки, где в вечером минувшей пятницы, 9 ноября, затонуло судно с грузом. Судно, на борту которого было 280 тонн груза, из Петропавловска-Камчатского следовало в населенный пункт Палану, являющийся административным центром Тигильского района.
Во время крушения пропали капитан, старпом и вахтенный механик. Спастись удалось пяти членам экипажа и пяти пассажирам, которые успели перебраться на плот. По мнению специалистов, причиной крушения могло стать смещение груза и последующий крен, в результате чего судно перевернулось. Следственные органы по итогам проверки уже возбудили уголовное дело.
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