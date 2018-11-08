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На Камчатке затонуло судно: без вести пропали трое членов экипажа
13:16
Фото: drealmp.fr
В акватории залива Камбальный Охотского моря затонуло судно "Анатолий Крашенинников", передают российские СМИ со ссылкой на ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Десять членов экипажа спасены, судьба троих пока остается неизвестной.
Как рассказали в Камчатском морском спасательном координационном подцентре, десять моряков удалось эвакуировать на борт плавбазы, которая оказалась рядом с местом ЧП. Трое членов экипажа пока считаются пропавшими без вести. Экстренные службы региона уже открыли "горячую линию" для близких членов экипажа.
Известно, что сигнал о ЧП поступил в 18 часов по местному времени (9 утра по Москве). Всего на борту тонущего судна находились тринадцать человек. Десяти из них удалось спастись, перебравшись на плот.
По данным ведомства, проведение поисково-спасательных мероприятий существенно затруднено из-за крайне плохой погоды и темного времени суток. До рассвета не представляется возможным задействовать авиацию.
Сведений о причинах происшествия из официальных источников пока не поступало. В региональном правительстве лишь указали, что судно, на борту которого было 280 тонн груза, из Петропавловска-Камчатского следовало в населенный пункт Палану, являющийся административным центром Тигильского района.
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