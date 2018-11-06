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Траты департамента, в котором работала Глацких, проверят следователи


19:54
Траты департамента, в котором работала Глацких, проверят следователиФото: vk.me

Следственные органы проверят траты уральского департамента, которым ранее руководила Ольга Глацких.

По данным российских СМИ, бюджетные средства, выделяемые на поддержку одаренной молодежи, могли расходоваться с нарушениями.

Ранее в прессе появились публикации о возможном нецелевом расходовании денег, которые из бюджета выделялись департаменту на поддержку молодых талантов. Насколько эта информация соответствует действительности, предстоит выяснить следственным органам.

Напомним, высказывание Ольги Глацких, еще недавно возглавлявшей департамент молодежной политики Свердловской области, моментально распространилось в средствах массовой информации, вызвав общественный резонанс. Чиновница во время встречи с представителями молодого поколения заявила о том, что за них должны нести ответственность лишь их родители, ведь государство не просило рожать детей.

Позже на фоне разразившегося скандала Ольга Глацких была снята с поста.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 171

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