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Губернатор намерен разобраться с чиновницей, которая заявила о ненужности молодежи


14:30
Губернатор намерен разобраться с чиновницей, которая заявила о ненужности молодежиФото: readpress.ru

Губернатор региона с сожалением прокомментировал высказывание Ольги Глацких, возглавляющей департамент молодежной политики Свердловской области. Как подчеркнул Евгений Куйвашев, он решительно не согласен с мнением чиновницы. В связи с ее заявлениями будет проведено разбирательство.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, он не может согласиться с тем, что прозвучало на записи, широко разошедшейся в СМИ. Как подчеркнул глава региона, на сегодняшний день государство продолжает последовательно реализовывать демографическую политику, целью которой является рост рождаемости. Кроме того, государство должно выполнять обязательства, которые имеет перед народом, и оно это делает.

Куйвашев оставил комментарий в своем Instagram, где оценил заявление Глацких как некорректное.

Ранее вызвал большой общественный резонанс материал, размещенный на портале YouTube. Сюжет рассказывал о встрече Ольги Глацких с молодежью Кировграда. Общаясь с представителями местного населения, чиновница, в частности, говорила им о том, что государство "в принципе ничего не должно" молодежи. Ответственность за молодое поколение несут исключительно родители, при этом, отметила Глацких, государство "не просило" их рожать детей.

Автор: Злата Богатова

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