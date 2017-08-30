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Камчатский подросток, растерзанный медведем, отвлекал хищника от младшего брата
19:40
Фото: livejournal.com
Пятнадцатилетний юноша, погибший в Мильковском районе Камчатского края при нападении медведя, пытался спасти младшего брата.
Как выяснили следователи, приступившие к проверке по факту ЧП, подросток получил смертельные травмы, когда отвлекал хищника.
По данным агентства "Интерфакс - Дальний Восток" со ссылкой на краевое СУ СКР, юноша погиб от лап хищника, когда пытался защитить своего младшего брата. Как рассказала старший помощник главы регионального ведомства Елена Матафонова, мальчики, атакованные медведем, были двоюродными братьями.
В ходе проверки выяснилось, что первоначально животное попыталось наброситься на младшего из юношей. Старший брат, спасая другого подростка, решил отвлечь внимание медведя. В результате младший из ребят получил возможность убежать и рассказать о случившемся односельчанам.
Матафонова отметила, что старшего мальчика "медведь буквально разорвал". Теперь следователям предстоит выяснить, почему подростки находились одни вдали от населенного пункта.
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