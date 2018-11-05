Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На юге Камчатки медведь растерзал подростка

5.11.2018 21:29

Фото: vk.me



В Камчатском крае после нападения медведя погиб пятнадцатилетний подросток, передает ТАСС.



К месту ЧП были вызваны охотники, которым уже удалось застрелить агрессивного хищника.



Медведь атаковал двоих подростков на территории Мильковского района Камчатки. Как указано на официальном портале регионального правительства, инцидент произошел сегодня утром, неподалеку от населенного пункта Лазо.



По имеющимся данным, двое подростков, пятнадцати и тринадцати лет, шли домой с водозабора. Когда они находились в шести километрах от поселка, на них напал медведь. Младшему из ребят удалось убежать. Парень сразу же обратился за помощью к жителям ближайшего дома. К тому моменту, когда односельчане пришли на выручку старшему из подростков, он уже погиб от полученных травм. Медведя вскоре нашли и застрелили местные охотники.



Замглавы регионального правительства Сергей Хабаров, прокомментировав трагедию на юге полуострова, отметил, что медведи еще не ушли в спячку. Хищники могут вести себя крайне агрессивно, поэтому местным жителям в этот период необходимо тщательно соблюдать правила безопасности, когда они отправляются в лес.



Автор: Злата Богатова

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