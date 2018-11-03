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Актрису Татьяну Васильеву доставили в больницу после ЧП в метро
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Фото: susanin.udm.ru
Народную артистку России Татьяну Васильеву экстренно госпитализировали в Москве.
По данным СМИ, актриса была травмирована во время поездки в столичном метро. В настоящее время она находится в Институте Склифосовского, где готовится пройти ряд исследований.
Как передает телевизионный канал "360", актрисе прищемило голову дверьми, когда она пыталась покинуть вагон. В результате Татьяне Васильевой потребовалась помощь медиков - ее экстренно госпитализировали в Институт Склифосовского.
Насколько серьезной является травма, пока не уточняется. По словам самой Татьяны Васильевой, которая прокомментировала случившееся, "не предупреждают у нас в метро, что двери закрываются". Поэтому, подчеркнула знаменитая артистка, "надо осторожнее быть". Актриса также отметила, что в ближайшее время врачи намерены провести ряд исследований, включая "МРТ, КТ и все такое".
Напомним, не так давно в больницу была экстренно доставлена певица Светлана Лобода. После того, как врачи провели неотложную операцию на почке, артистка покинула медицинское учреждение вместе с лидером германской группы Ramstein Тиллем Линдеманном.
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