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Перенесшая экстренную операцию Лобода обратилась к поклонникам


25.10.2018 23:08
Перенесшая экстренную операцию Лобода обратилась к поклонникамФото: hellomagazine.com

Перенесшая экстренную операцию певица Светлана Лобода обратилась к поклонникам, рассказав о своем состоянии.

Напомним, артистку увезли в больницу прямо с репетиции, когда Лобода, выполняя сложный танцевальный элемент, потеряла сознание от острой боли.

После экстренной госпитализации врачи заподозрили у звезды обструкцию почки, поэтому возникла необходимость в проведении срочной операции. Придя в себя после хирургического вмешательства, Светлана Лобода обратилась к своим многочисленным поклонникам.

Сегодня и в ближайшие дни у артистки должны были состояться масштабные выступления, однако из-за вчерашних событий сольные концерты пришлось отменить, подтвердила Светлана Лобода на своей странице в Instagram. По словам певицы, сообщая об этом, она плачет "от боли и обиды", ведь она так сильно "ждала этих концертов".

Лобода подчеркнула, что она неустанно работала над подготовкой шоу последние полгода, стремясь порадовать своих поклонников, "удивить, вдохновить" их и поделиться всеми накопившимися в ней чувствами. Однако в этой непредсказуемой жизни пришедшая внезапно беда может все изменить, нарушив планы. По словам звезды, вчера у нее было лишь три минуты, чтобы дать согласие на проведение срочной операции, и теперь она старается понемногу прийти в себя. При этом Лобода отметила, что считает себя фаталисткой, следовательно, "все так, как должно быть".

Поблагодарив ценителей ее творчества за поддержку, певица уточнила даты перенесенных концертов, которые с огромными усилиями, но уже удалось согласовать с партнерами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 224

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