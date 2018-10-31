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Прибывший в Москву лидер Rammstein увез Лободу из больницы
31.10.2018 15:39
Фото: livejournal.com
Светлану Лободу, которая не так давно была экстренно госпитализирована и перенесла операцию, увез из больницы лидер германской группы Ramstein Тилль Линдеманн.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу исполнительницы.
Как отметила представитель Светланы Лободы, врачи уже разрешили артистке, несколько дней назад перенесшей хирургическое вмешательство, покинуть больницу. Из клиники звезду увез Тилль Линдеманн. Германский исполнитель прибыл в Москву, чтобы представить российской публике собственный камерный литературно-музыкальный проект.
Напомним, ранее Лобода, которую доставили в больницу прямо с репетиции, обратилась к поклонникам. Поблагодарив их за поддержку, артистка с сожалением известила фанатов о переносе выступлений, планировавшихся на конец октября.
По данным СМИ, после того, как врачи удалили певице камень из почки, она покинула больницу, чтобы обратиться к специалисту, "которому доверяет", и отправилась в другую клинику.
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