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В квартире московского школьника, общавшегося с «архангельским террористом», найдена самодельная бомба
14:41
Фото: news.am
В Москве задержан 14-летний школьник, который общался с "архангельским террористом".
Юношу заподозрили в изготовлении взрывных устройств. По данным российских СМИ, в отношении подростка уже возбудили уголовное дело.
В Москве по подозрению в незаконном изготовлении взрывчатых веществ задержан четырнадцатилетний житель Тушино, передает агентство "Интерфакс".
Ранее правоохранители уже провели обыск в квартире школьника, который был знаком с "архангельским подрывником". В ходе следственно-оперативных мероприятий, которые были осуществлены накануне на улице Свободы, были найдены кустарно изготовленная бомба и элементы, использовавшиеся для создания взрывных устройств. Отмечается, что сотрудники следственных органов изъяли у подростка все гаджеты и электронные носители. С ними теперь предстоит работать экспертам.
Официального подтверждения этих сведений пока не последовало.
Напомним, ранее стало известно о том, что к инциденту в Архангельске причастен 17-летний студент, называвший себя анархо-коммунистом. Подросток погиб на месте от ранений, полученных во время взрыва у здания регионального управления ФСБ. В результате ЧП пострадали трое сотрудников ФСБ, один из которых получил тяжелые травмы.
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