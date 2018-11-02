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Индонезийский водолаз погиб в ходе операции на месте крушения лайнера
11:29
Фото: 1tv.ru
В Индонезии, где продолжается операция в месте крушения пассажирского лайнера, погиб водолаз.
Как передает ТАСС со ссылкой на представителя местных экстренных служб, трагедия случилась из-за резкой декомпрессии.
По словам командира поисково-спасательного отряда ВМС Индонезии Иссварто, во время операции, которая проводится на месте крушения самолета, погиб один из наиболее опытных сотрудников. Согласно предварительным выводам специалистов, 48-летний водолаз не выдержал резкой декомпрессии.
Отмечается, что Сиачруоа Анто обладал большим опытов и не раз участвовал в различных операциях. В частности, четыре года назад он работал на месте крушения лайнера компании AirAsia. Несколько дней назад водолаз возвратился из провинции Центральный Сулавеси, где принимал участие в поисково-спасательных мероприятиях после разрушительного землетрясения.
В минувший четверг с тридцатиметровой глубины удалось поднять первый черный ящик. С ним уже работают эксперты Комитета по обеспечению безопасности на транспорте, которым предстоит расшифровать показания параметров полета. Предположительно, результаты будут известны через одну-две недели. Лишь тогда можно будет сделать какие-либо выводы о причинах авиакатастрофы, унесшей жизни почти 190 человек.
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