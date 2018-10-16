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В Индонезии число жертв землетрясения и цунами превысило 2 тысячи человек


16.10.2018 08:56
В Индонезии число жертв землетрясения и цунами превысило 2 тысячи человекФото: livejournal.com

В Индонезии число жертв землетрясения и последовавшего за ним цунами превысило отметку в две тысячи человек, передают зарубежные СМИ.

Спасатели продолжают разбирать завалы, извлекая тела погибших.

Как передает Detiknews, власти провинции Центральный Сулавеси подтвердили гибель 2091 человека. Ранее экстренные службы заявляли о 2010 погибших. В администрации региона также рассказали, что в ближайшее время на территории, пострадавшей от стихийного удара, предполагается распылить дезинфицирующие вещества в целях предотвращения распространения болезней.

Несколько дней назад у берегов Индонезии были вновь зафиксированы подземные толчки, их магнитуда составила 5,2.

Напомним, наибольший урон цунами причинило окрестностям города Палу, который расположен на территории Центрального Сулавеси. После того, как волна наконец отхлынула от побережья, обнаружилось, что произошло обрушение нескольких зданий. Представители местной общественности отмечали, что незадолго до стихийного удара экстренные службы отменили предупреждение об угрозе надвигающегося цунами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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