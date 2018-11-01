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В Уфе уволили из МВД всех подозреваемых в изнасиловании коллеги


00:48
В Уфе уволили из МВД всех подозреваемых в изнасиловании коллегиФото: vk.me

В МВД Башкирии проводится служебная проверка по факту заявления о групповом изнасиловании, которое было подано несколько дней назад 23-летней девушкой-дознавателем.

Все трое подозреваемых уже уволены из органов, передает ТАСС.

Со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МВД сообщается, что в Уфе уже проводится служебная проверка в отношении трех теперь уже бывших полицейских, которые подозреваются в изнасиловании 23-летней коллеги. Следственные органы настаивают на аресте всех фигурантов этого громкого дела.

Как стало известно, генерал-майор полиции Роман Деев, возглавляющий региональное правоохранительное ведомство, уже принял решение об увольнении троих руководителей различных подразделений республиканского министерства. Все сняты с постов с соответствующей формулировкой, так как опорочили достоинство и честь сотрудников МВД.

Ранее уже сообщалось о том, что девушка, вызванная в кабинет своего непосредственного начальника поздним вечером 29 октября, пришла туда не одна. По данным ряда СМИ, в резонансном ЧП может появиться свидетельница. Кроме того, появились сведения о том, что отец потерпевшей является руководителем силового подразделения Управления МВД по Башкирии.

В заявлении, которое потерпевшая подала на следующее же утро, указано, что всю ночь она подвергалась насилию со стороны 51-летнего начальника отдела МВД по Уфимскому району, 50-летнего руководителя ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 167

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