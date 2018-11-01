|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Китае из-за драки пассажирки и водителя автобус упал в реку: погибли 13 человек
08:34
Фото: fedpress.ru
До тринадцати человек возросло количество жертв аварии в Китае, передает ТАСС. Первоначально считалось, что ДТП случилось из-за другой машины, однако позже выяснилось, что автобус упал в реку после того, как одна из пассажирок устроила драку с водителем.
Смертельная авария случилась в минувшие выходные. По данным китайских СМИ, автобус упал в реку Янцзы в городе Чунцин из-за драки между пассажиркой и водителем. Местные власти официально подтвердили гибель тринадцати человек,тела которых уже удалось извлечь из воды. Двое пассажиров до сих пор числятся без вести пропавшими.
В Сети распространилось видео с камеры, установленной над местом водителя. Судя по этим страшным кадрам, пассажирка, пропустившая свою остановку, настаивала на том, чтобы ей дали покинуть автобус. Однако водитель продолжал движение, так как транспортное средство уже въехало на мост - остановиться у него не было никакой возможности.
Разъяренная женщина, подойдя к водителю, ударила его по голове. Мужчина, вынужденный повернуться к кричащей пассажирке, пытался ответить ей тем же, но выпустил руль. Сразу после этого неуправляемый автобус сначала врезался в легковую машину, а потом пробил ограждение и рухнул в реку. Глубина в этом месте составляет около семидесяти метров, отмечают китайские СМИ.
В поисково-спасательной операции, начатой сразу после аварии, были задействованы десятки спасателей и полицейских, привлекались военные, водолазы, а также добровольцы. Экстренные службы использовали несколько судов и роботов, способных действовать под водой. Лишь в среду затонувший автобус был поднят со дна.
За несколько дней до трагедии в том же городе Чунцин, расположенном на юго-западе КНР, полиция задержала 39-летнюю женщину, которая с кухонным ножом набросилась на воспитанников детского сада. Пострадали четырнадцать дошкольников.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|