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Жительница Китая ранила ножом 14 воспитанников детского сада
12:44
Фото: twimg.com
Полиция китайского города Чунцин, расположенного на юго-западе страны, задержала 39-летнюю женщину, которая с кухонным ножом набросилась на воспитанников детского сада. Пострадали четырнадцать дошкольников.
Сведений о том, в каком состоянии находятся раненые дети, из официальных источников пока не поступало.
ЧП случилось сегодня утром на территории района Банань. Когда воспитанники дошкольного образовательного учреждения, сделав на улице зарядку, пытались вернуться в здание, на них напала неизвестная женщина с кухонным ножом. Судя по кадрам, появившимся в эфире китайских телеканалов, некоторые дети могли получить серьезные травмы.
Несмотря на подоспевших охранников и сотрудников детского сада, которые пытались защитить малышей, в результате инцидента получили ранения и были экстренно доставлены в больницу не менее четырнадцати воспитанников. Как заявили представители местной полиции, злоумышленницу задержали на месте преступления. Мотивы ее действий устанавливаются.
По данным ряда источников, злоумышленница может являться сотрудницей детского сада. Со ссылкой на рассказы очевидцев отмечается, что женщина якобы повздорила со своим мужем, и решила таким образом "отомстить общественности".
Напомним, около месяца назад в Китае был казнен мужчина, напавший с ножом на школьников. Жертвами инцидента, случившегося минувшей весной, тогда стали девять человек. Через несколько месяцев 28-летнего Чжао Цзэвэя признали виновным в умышленном массовом убийстве и приговорили к высшей мере наказания.
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