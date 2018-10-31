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Наоми Уоттс дали роль в приквеле «Игры престолов»


14:13
Наоми Уоттс дали роль в приквеле «Игры престолов»Фото: celebs101.com

В приквеле "Игры престолов" сыграет британская киноактриса Наоми Уоттс . По данным ТАСС, звезду уже утвердили на роль .

События "Долгой ночи" разворачиваются за тысячи лет до того, что описывалось в знаменитой киносаге.

В новом фильме появится недавно отпраздновавшая свой юбилей кинозвезда Наоми Уоттс, рассказал  писатель Джордж Мартин в своем Twitter. Литератор пояснил, что телевизионный канал HBO сейчас продолжает кастинг в "Долгую ночь". При этом одна роль уже точно отдана Наоми Уоттс.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьерный показ первого сезона прошел весной 2011 года. Многосерийная картина считается на сегодняшний день одним из наиболее дорогих проектов американского телевидения. Восьмой сезон, завершающий киносагу, выйдет на экраны в следующем году.

Как уже сообщалось, не так давно Наоми Уоттс в узком кругу отпраздновала свое пятидесятилетие. Актриса пригласила на юбилей только самых близких подруг - Николь Кидман и супругу своего известного коллеги Хью Джекмана Деборру-Ли Фернесс. На следующее утро артистка отправилась в Марокко, где состоялась шумная и очень насыщенная вечеринка в честь ее дня рождения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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