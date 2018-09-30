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Наоми Уоттс отпраздновала юбилей в пустыне Марокко
30.9.2018 18:02
Фото: hellomagazine.com
Известной киноактрисе Наоми Уоттс исполнилось пятьдесят лет.
Юбилей звезда отпраздновала в узком кругу, пригласив лишь самых близких подруг, в том числе, Николь Кидман.
На день рождения Наоми Уоттс также была приглашена супруга знаменитого киноактера Хью Джекмана Деборра-Ли Фернесс. Позже в Instagram Николь Кидман появилось фото, на котором запечатлена именинница и ее подруги. По словам актрисы, в этот же день они с Наоми отмечали еще одну знаменательную дату - их дружбе исполнилось уже тридцать пять лет.
Как оказалось, на следующий день Уоттс устроила шумную вечеринку в Марокко. Звезда признается, что никогда не забудет это праздничное мероприятие, которое проходило в пустыне. Началось торжество на закате, под музыку в исполнении местных музыкантов.
Гостям, которых виновница торжества встречала в расшитом белом платье, сначала предлагалось прокатиться на верблюдах. После того, как участники каравана вернулись за стол, при свечах состоялся праздничный ужин.
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