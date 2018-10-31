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Экс-главаря бостонской мафии могли убить из-за мести
31.10.2018 20:33
Фото: tsargrad.tv
Названы причины, по которым могли убить экс-лидера бостонской мафии.
Напомним, ранее стало известно о гибели 89-летнего Джеймса Балджера по прозвищу Уайти, приговоренного в двум пожизненным срокам.
Как пишет The Boston Globe, с бывшим гангстером мог расправиться наемный убийца Фотиос Гиас, отбывающий наказание в том же учреждении. По словам частного детектива Теда Макдоноу, он практически не сомневается в том, что Джеймс Балджер погиб от руки этого киллера.
Макдоноу отметил, что покойный в течение долгого времени сливал ФБР сведения о своих конкурентах ФБР, и Гиасу было об это хорошо известно. Общавшийся с наемным убийцей во время следствия детектив также отметил, что тот "ненавидел крыс" и не переносил "мужчин, обижающих женщин". А Уайти подходил под оба определения, заявил Макдоноу, сблизившийся ранее с Гиасом.
В американских СМИ появились сообщения об обстоятельства гибели Джеймса Балджера, недавно переведенного в особо охраняемую тюрьму в Западной Вирджинии. В том же заведении с 2003 года находится Фотиос Гиос, которого приговорили к пожизненному сроку за убийство. Как рассказали очевидцы, Гиас и Балджер вместе заходили в камеру последнего, и после этого никто не видел бывшего бостонского гангстера живым.
Тело Балджера было найдено ранним утром. Мужчину забили насмерть. При этом глаза бывшего мафиози были почти выдавлены из черепа.
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