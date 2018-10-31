Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США убили главаря бостонской мафии, отбывавшего два пожизненных срока

31.10.2018 13:03

Фото: tsargrad.tv



В Соединенных Штатах убили гангстера Джеймса Уайти Балджера, передают американские СМИ. ЧП случилось в тюрьме Западной Вирджинии, где 89-летний представитель криминального Бостона отбывал два пожизненных срока.



Как сообщает The Boston Globe, расследование смерти Джеймса Балджера, признанного в прошлом одним из главных нарушителей общественного порядка в США во второй половине прошлого века, прокуратура будет проводить совместно с ФБР.



Ранее Джеймс Балджер отбывал наказание в одной из тюрем на территории штата Оклахома, но не так давно было принято решение о его переводе в другое исправительное учреждение, расположенное в Западной Вирджинии. При каких обстоятельствах погиб 89-летний американский гангстер, пока не уточняется. Нет сведений и вероятных мотивах убийства.



Балджер, осужденный в 2013 году по обвинению в одиннадцати убийствах, отмывании денег, вымогательстве и хранении оружия, стал прообразом для нескольких персонажей известных фильмов. В частности, он вдохновил Мартина Скорсезе, включившего в картину "Отступники" героя, похожего на гангстера. В 2015 году в Соединенных Штатах состоялась премьера фильма "Черная месса", в основу сюжета которого легли события из жизни Балджера. В роли криминального деятеля появился Джонни Депп.



Автор: Злата Богатова

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