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В США убили главаря бостонской мафии, отбывавшего два пожизненных срока
31.10.2018 13:03
Фото: tsargrad.tv
В Соединенных Штатах убили гангстера Джеймса Уайти Балджера, передают американские СМИ. ЧП случилось в тюрьме Западной Вирджинии, где 89-летний представитель криминального Бостона отбывал два пожизненных срока.
Как сообщает The Boston Globe, расследование смерти Джеймса Балджера, признанного в прошлом одним из главных нарушителей общественного порядка в США во второй половине прошлого века, прокуратура будет проводить совместно с ФБР.
Ранее Джеймс Балджер отбывал наказание в одной из тюрем на территории штата Оклахома, но не так давно было принято решение о его переводе в другое исправительное учреждение, расположенное в Западной Вирджинии. При каких обстоятельствах погиб 89-летний американский гангстер, пока не уточняется. Нет сведений и вероятных мотивах убийства.
Балджер, осужденный в 2013 году по обвинению в одиннадцати убийствах, отмывании денег, вымогательстве и хранении оружия, стал прообразом для нескольких персонажей известных фильмов. В частности, он вдохновил Мартина Скорсезе, включившего в картину "Отступники" героя, похожего на гангстера. В 2015 году в Соединенных Штатах состоялась премьера фильма "Черная месса", в основу сюжета которого легли события из жизни Балджера. В роли криминального деятеля появился Джонни Депп.
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