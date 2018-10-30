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В «Роскосмосе» назвали причину аварии ракеты «Союз»
12:10
Фото: antena3.ro
Авария ракеты "Союз-ФГ", случившаяся 11 октября, произошла из-за нештатной работы датчика, который должен был сигнализировать о разделении первой и второй ступеней носителя, заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Как передает ТАСС, аварийная комиссия закончила свою работу несколько дней назад. О выводах специалистов Сергей Крикалев рассказал в ходе официального мероприятия по случаю 55-летнего юбилея со дня основания Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП).
По его представителя корпорации, причиной ЧП стало нештатное разделение первой и второй ступеней - одна из "боковушек" не была отведена на необходимое расстояние. В результате она нанесла удар по баку горючего второй ступени, спровоцировав его разрыв, после чего разрушилась первая ступень. В ходе проведенного разбирательства выяснилось, что роковую роль сыграл датчик, сигнализирующий о расхождении ступеней. Крикалев отметил, что в настоящее время принимаются меры в целях обеспечения безопасности полетов в будущем.
Напомним, ранее уже сообщалось об установлении вероятных виновников повреждения одного из датчиков "Союза-ФГ", из-за которого могла произойти авария 11 октября. Отмечалось, что к ответственности могут привлечь не только конкретных сотрудников, допустивших промах, но и их руководство, а также контролеров, которые должны были вовремя выявить и не допустить результаты неправильных действий.
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