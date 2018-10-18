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Найдены виновные в аварии ракеты «Союз»


18.10.2018 20:11
Найдены виновные в аварии ракеты «Союз»Фото: inform.kz

Установлены вероятные виновники поломки на "Союзе", передают российские СМИ со ссылкой на источники на Байконуре.

Как стало известно, специально созданная комиссия Роскосмоса и следственные органы смогли определить, кто может быть виновен в повреждении одного из датчиков ракеты-носителя.

По данным РИА Новости, установлены вероятные виновники повреждения одного из датчиков "Союза-ФГ", из-за которого могла произойти авария 11 октября. Как заявил источник, к ответственности могут привлечь не только конкретных сотрудников, допустивших промах, но и их руководство, а также контролеров, которые должны были вовремя выявить и не допустить результаты неправильных действий.

Отмечается, что сведения о сборщиках содержатся в "бортовых журналах", которые после начала разбирательства из филиала РКЦ "Прогресс" изъяли правоохранители. В документации указаны сведения обо всех операциях, выполнявшихся с ракетой после ее доставки на Байконур и вплоть до запуска.

Кроме того, следователи изымали соответствующую документацию и на предприятии в Самаре, где была произведена ракета-носитель, пояснил источник.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

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