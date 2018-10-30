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Родственники погибшего в Питтсбурге отказались встречаться с Трампом


30.10.2018 23:14
Родственники погибшего в Питтсбурге отказались встречаться с Трампом Фото: cloudinary.com

Близкие одного из погибших при стрельбе в Питтсбурге отказались от встречи с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, передают американские СМИ.

Ранее против визита президента и его семьи выступили представители еврейской общины города, где произошло нападение.

Семья 71-летнего Дэвида Штейна, который был убит во время недавнего инцидента в синагоге в Питтсбурге, не стала встречаться с американским лидером во время его визита в город, пишет The Washington Post. По словам племянника Штейна, решение его близких связано с заявлениями Дональда Трампа. Президент, в частности, говорил о том, что в синагогах нужны вооруженные охранники, возложив вину за случившееся на местных жителей.

По данным газеты, до этого руководители партий в Конгрессе - республиканцы Митч Макконнелл и Пол Райан, демократы Чак Шумер и Нэнси Пелоси - отказались сопровождать президента Дональда Трампа во время его официальной поездки в Питтсбург.

Напомним, в минувшую субботу, 27 октября, когда в синагоге Питтсбурга находилось много верующих, в здание ворвался 48-летний Роб Бауэр. По данным СМИ, будучи ярым сторонником нацистов и Адольфа Гитлера, вооруженный мужчина открыл огонь по людям, выкрикивая антисемитские лозунги. Затем он пытался оказывать сопротивление полицейским, прибывшим к месту происшествия, однако вскоре сдался. Жертвами стрельбы стали одиннадцать человек, по меньшей мере шесть получили ранения. В числе пострадавших - четверо сотрудников полиции.

Как уже сообщалось, Бауэра могут приговорить к смертной казни.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 142

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