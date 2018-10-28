|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Напавшего на синагогу в Питтсбурге могут приговорить к высшей мере
28.10.2018 13:02
Фото: choufmedia.ma
Мужчине, атаковавшему верующих в синагоге американского Питтсбурга, грозит высшая мера, сообщает РИА Новости.
Согласно последним официальным сведениям, в результате инцидента погибли одиннадцать человек. Количество раненых сейчас уточняется.
Как заявил генпрокурор Соединенных Штатов Джефф Сешнс, подозреваемому в нападении на синагогу в Питтсбурге грозит высшая мера наказания - смертная казнь. В настоящее время злоумышленник, раненый в перестрелке с полицейскими остается в больнице. По данным американских СМИ, нападавший получил многочисленные повреждения.
По словам Сешнса, подозреваемому скоро будут официально предъявлены обвинения в целом ряде преступлений, в том числе, совершенных из-за ненависти.
Напомним, инцидент случился утром минувшей субботы, когда в синагоге находилось много верующих. В здание ворвался 48-летний Роб Бауэр, являющийся, по данным СМИ, ярым сторонником нацистов и Адольфа Гитлера. Вооруженный мужчина открыл огонь по людям, выкрикивая антисемитские лозунги. Затем он пытался оказывать сопротивление полицейским, прибывшим к месту происшествия, однако вскоре сдался.
Жертвами стрельбы в Питтсбурге стали одиннадцать человек, по меньшей мере шесть получили ранения. В числе пострадавших - четверо сотрудников полиции.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|