Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Напавшего на синагогу в Питтсбурге могут приговорить к высшей мере

28.10.2018 13:02

Фото: choufmedia.ma



Мужчине, атаковавшему верующих в синагоге американского Питтсбурга, грозит высшая мера, сообщает РИА Новости.



Согласно последним официальным сведениям, в результате инцидента погибли одиннадцать человек. Количество раненых сейчас уточняется.



Как заявил генпрокурор Соединенных Штатов Джефф Сешнс, подозреваемому в нападении на синагогу в Питтсбурге грозит высшая мера наказания - смертная казнь. В настоящее время злоумышленник, раненый в перестрелке с полицейскими остается в больнице. По данным американских СМИ, нападавший получил многочисленные повреждения.



По словам Сешнса, подозреваемому скоро будут официально предъявлены обвинения в целом ряде преступлений, в том числе, совершенных из-за ненависти.



Напомним, инцидент случился утром минувшей субботы, когда в синагоге находилось много верующих. В здание ворвался 48-летний Роб Бауэр, являющийся, по данным СМИ, ярым сторонником нацистов и Адольфа Гитлера. Вооруженный мужчина открыл огонь по людям, выкрикивая антисемитские лозунги. Затем он пытался оказывать сопротивление полицейским, прибывшим к месту происшествия, однако вскоре сдался.



Жертвами стрельбы в Питтсбурге стали одиннадцать человек, по меньшей мере шесть получили ранения. В числе пострадавших - четверо сотрудников полиции.



Автор: Злата Богатова

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