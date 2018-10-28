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Напавшего на синагогу в Питтсбурге могут приговорить к высшей мере


28.10.2018 13:02
Напавшего на синагогу в Питтсбурге могут приговорить к высшей мереФото: choufmedia.ma

Мужчине, атаковавшему верующих в синагоге американского Питтсбурга, грозит высшая мера, сообщает РИА Новости.

Согласно последним официальным сведениям, в результате инцидента погибли одиннадцать человек. Количество раненых сейчас уточняется.

Как заявил генпрокурор Соединенных Штатов Джефф Сешнс, подозреваемому в нападении на синагогу в Питтсбурге грозит высшая мера наказания - смертная казнь. В настоящее время злоумышленник, раненый в перестрелке с полицейскими остается в больнице. По данным американских СМИ, нападавший получил многочисленные повреждения.

По словам Сешнса, подозреваемому скоро будут официально предъявлены обвинения в целом ряде преступлений, в том числе, совершенных из-за ненависти.

Напомним, инцидент случился утром минувшей субботы, когда в синагоге находилось много верующих. В здание ворвался 48-летний Роб Бауэр, являющийся, по данным СМИ, ярым сторонником нацистов и Адольфа Гитлера. Вооруженный мужчина открыл огонь по людям, выкрикивая антисемитские лозунги. Затем он пытался оказывать сопротивление полицейским, прибывшим к месту происшествия, однако вскоре сдался.

Жертвами стрельбы в Питтсбурге стали одиннадцать человек, по меньшей мере шесть получили ранения. В числе пострадавших - четверо сотрудников полиции.

Автор: Злата Богатова

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